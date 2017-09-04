Синоптики розповіли, коли до України прийде "бабине літо" (відео)

21:21, 4 вересня 2017
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Атмосферний фронт залишить Україну, тому очікується потепління.

Усі можливі погодні катаклізми, які випали на долю західної України, - це пік циклону, який прийшов з Європи і вже залишає Україну.

За собою він тягне атмосферний фронт – дощі, грози і похолодання. Межа цього фронту проляже по Сумщині, тож торкнеться погіршення погоди всіх регіонів на захід від Сум. Там можливі невеликі дощі, а от до східних регіонів опади не дійдуть.

Київську область до кінця доби засипле градом

Що далі відходитиме фронт, то теплішим ставатиме повітря - до +27...+30° синоптики обіцяють уже до вихідних.

"Якщо говорити про вересень, то температура, за нашими прогнозами, на 1,5-2 градуси вища за норму, опади в межах норми. Десь до середини вересня має бути "бабине літо", - прогнозує синоптик Олена Палагнюк. 

Як повідомляла Погода УНІАН, середньомісячна температура вересня складе +17...+20°. Вже з початку місяця слід очікувати зниження температури, сильне пониження буде у середині місяця, зате у кінці місяця температура підвищиться, настане "бабине літо".

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