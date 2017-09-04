Синоптики розповіли, коли до України прийде "бабине літо" (відео)
Атмосферний фронт залишить Україну, тому очікується потепління.
Усі можливі погодні катаклізми, які випали на долю західної України, - це пік циклону, який прийшов з Європи і вже залишає Україну.
За собою він тягне атмосферний фронт – дощі, грози і похолодання. Межа цього фронту проляже по Сумщині, тож торкнеться погіршення погоди всіх регіонів на захід від Сум. Там можливі невеликі дощі, а от до східних регіонів опади не дійдуть.
Київську область до кінця доби засипле градом
Що далі відходитиме фронт, то теплішим ставатиме повітря - до +27...+30° синоптики обіцяють уже до вихідних.
"Якщо говорити про вересень, то температура, за нашими прогнозами, на 1,5-2 градуси вища за норму, опади в межах норми. Десь до середини вересня має бути "бабине літо", - прогнозує синоптик Олена Палагнюк.
Як повідомляла Погода УНІАН, середньомісячна температура вересня складе +17...+20°. Вже з початку місяця слід очікувати зниження температури, сильне пониження буде у середині місяця, зате у кінці місяця температура підвищиться, настане "бабине літо".
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+30°... +14°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+31°... +18°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+28°... +16°
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Луганськ+30°... +14°
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Луцьк+26°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+29°... +18°
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Одеса+31°... +18°
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Полтава+26°... +17°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+30°... +14°
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Суми+22°... +15°
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Тернопіль+25°... +14°
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Харків+23°... +16°
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Херсон+30°... +17°
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Хмельницький+27°... +16°
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Черкаси+26°... +15°
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Чернігів+26°... +14°
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Чернівці+27°... +16°