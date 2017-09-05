В Україні сьогодні хмарно, місцями пройдуть дощі, температура до + 28° (карта)

08:05, 5 вересня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 5 вересня в Україні буде хмарно, на заході і півночі пройдуть дощі.

Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі / УНІАН
Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі / УНІАН

На сході України сьогодні мінлива хмарність, температура вдень до +28°. На півдні також мінлива хмарність, температура до +26°.

На заході України буде хмарно, місцями дощі. Температура вдень +13°... +21°.

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У північних областях пройдуть дощі. Температура до +21°. У центрі України хмарно з проясненнями, місцями можливі дощі. Температура вдень до +21°.

За народним прогнозом, 5 вересня - Луппа, мученика. Якщо листя лягає горілиць - на холодну зиму, а долілиць - зима буде теплою. Якщо цього дня журавлі на південь полетіли - зима буде ранньою. Якщо нема приморозків, то не буде і весь місяць. Летять журавлі низько на теплу зиму, високо - на холодну. Пізній падолист - на суху осінь.

Погода на 5 вересня / УНІАН
Погода на 5 вересня / УНІАН

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