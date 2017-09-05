У Києві сьогодні хмарно, вдень до +20°

Згідно з даними Погода УНІАН, 5 вересня в столиці буде хмарно з проясненнями, без опадів, вдень до +20°.

У столиці сьогодні хмарно / Центр

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +20°, ввечері - до +12°. Вітер переважно північно-західний, до 5.5 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:17, а зайде в 19:35.

Читайте також В Україні сьогодні хмарно, місцями пройдуть дощі, температура до + 28° (карта)

Як повідомляв УНІАН, у вихідні до Києва прийде чергове потепління.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.