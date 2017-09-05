В Україні через негоду знеструмлено 70 населених пунктів
До відновлення електропостачання населених пунктів залучено аварійні бригади обленерго.
У п’яти областях України через негоду знеструмлено 70 населених пунктів.
Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, 4 вересня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 30 населених пунктів у Полтавській області, 22 – у Сумській, 10 – у Черкаській, 7 – у Львівській та одного - Кіровоградській.
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До відновлення електропостачання населених пунктів залучено аварійні бригади обленерго.
Як повідомляв УНІАН, в Україні стрімко псується погода. Дощі та шквали синоптики прогнозують по всій країні.
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