В Україні через негоду знеструмлено 70 населених пунктів

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено аварійні бригади обленерго.

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У п’яти областях України через негоду знеструмлено 70 населених пунктів.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, 4 вересня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 30 населених пунктів у Полтавській області, 22 – у Сумській, 10 – у Черкаській, 7 – у Львівській та одного - Кіровоградській.

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До відновлення електропостачання населених пунктів залучено аварійні бригади обленерго.

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