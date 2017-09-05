Режим НС і порожні полички магазинів: на Пуерто-Рико насувається ураган "Ірма" (фоторепортаж)
У бюджеті на надзвичайну ситуацію було виділено $15 мільйонів.
У Пуерто-Рико ввели режим надзвичайного стану у зв'язку з ураганом "Ірма", який насувається на країну. Про це повідомляє Fox News.
Після того, як в Пуерто-Рико ввели надзвичайний стан, в магазинах спорожніли полиці: люди масово вирушили скуповувати товари першої необхідності та матеріали для укріплення будинків.
Влада має у своєму розпорядженні засоби для ліквідації можливих наслідків стихії. В бюджеті країни на надзвичайні ситуації було виділено $15 мільйонів. Стихія може досягти узбережжя Пуерто-Рико 5 вересня.
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Як повідомляв УНІАН, у Лос-Анджелесі оголошено режим НС через лісові пожежі. Пожежа призвела до закриття автомагістралей та місцевих доріг.
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