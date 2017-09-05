Режим НС і порожні полички магазинів: на Пуерто-Рико насувається ураган "Ірма" (фоторепортаж)

09:41, 5 вересня 2017
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У бюджеті на надзвичайну ситуацію було виділено $15 мільйонів.

REUTERS
Ураган "Ірма" може досягти узбережжя Пуерто-Рико 5 вересня / REUTERS

У Пуерто-Рико ввели режим надзвичайного стану у зв'язку з ураганом "Ірма", який насувається на країну. Про це повідомляє Fox News.

Після того, як в Пуерто-Рико ввели надзвичайний стан, в магазинах спорожніли полиці: люди масово вирушили скуповувати товари першої необхідності та матеріали для укріплення будинків.

Влада має у своєму розпорядженні засоби для ліквідації можливих наслідків стихії. В бюджеті країни на надзвичайні ситуації було виділено $15 мільйонів. Стихія може досягти узбережжя Пуерто-Рико 5 вересня.

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Як повідомляв УНІАН, у Лос-Анджелесі оголошено режим НС через лісові пожежі. Пожежа призвела до закриття автомагістралей та місцевих доріг.

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