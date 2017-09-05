Жертвами урагану "Харві" в США стали не менше 60 людей
Багато людей загинули через повені, спричинені буревієм, або на затоплених дорогах.
Жертвами урагану «Харві» в США стали не менш як 60 осіб. Як повідомляє ABC News, багато людей загинули через повінь, викликану ураганом, або на затоплених дорогах.
Президент США Дональд Трамп попросив Конгрес виділити понад 7,9 млрд доларів на надання допомоги постраждалим у результаті стихійного лиха та відновлення зруйнованої інфраструктури. Губернатор Техасу Грег Ебботт припустив, що вартість будівельних робіт може становити близько 180 млрд доларів.
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Як повідомляв УНІАН, ураган «Харві» обрушився на тихоокеанське узбережжя штату Техас в ніч на суботу, 26 серпня. Він спричинив сильну повінь.
За даними Посольства України в США, станом на 29 серпня, громадян України серед постраждалих і загиблих у результаті урагану не було.
«Харві» став найпотужнішим ураганом на території США за останні 12 років.
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