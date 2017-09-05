МЗС попереджає українців про надзвичайний стан у Флориді та Пуерто-Рико через ураган "Ірма"

10:58, 5 вересня 2017
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У Флориді і Пуерто-Рико оголошено надзвичайний стан через ураган «Ірма».

Ураган
Ураган "Ірма" / REUTERS

Міністерство закордонних справ України попереджає українців про надзвичайний стан у Флориді та Пуерто-Рико через ураган "Ірма". Про це йдеться у повідомленні Департаменту консульської служби МЗС України у Twitter.

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"У Флориді та Пуерто-Рико оголошено надзвичайний стан через ураган "Ірма". Консул +1 202 765-4681", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, жертвами іншого урагану «Харві» у США стали вже не менш як 60 осіб.

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