МЗС попереджає українців про надзвичайний стан у Флориді та Пуерто-Рико через ураган "Ірма"

У Флориді і Пуерто-Рико оголошено надзвичайний стан через ураган «Ірма».

Ураган "Ірма" / REUTERS

Міністерство закордонних справ України попереджає українців про надзвичайний стан у Флориді та Пуерто-Рико через ураган "Ірма". Про це йдеться у повідомленні Департаменту консульської служби МЗС України у Twitter.

Читайте також Режим НС і порожні полички магазинів: на Пуерто-Рико насувається ураган "Ірма" (фоторепортаж)

"У Флориді та Пуерто-Рико оголошено надзвичайний стан через ураган "Ірма". Консул +1 202 765-4681", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, жертвами іншого урагану «Харві» у США стали вже не менш як 60 осіб.