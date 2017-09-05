На Карибах набирає силу ураган "Ірма"
«Ірма» накриє Підвітряні Антильські острови, викличе штормові хвилі, небезпечний для життя вітер і зливи.
Урагану «Ірма», що насувається на Карибські острови, надали четверту категорію потужності. Як повідомляє ВВС Україна з посиланням на Національний центр ураганів США, вітер сягав 220 км/год і може посилитися у найближчі дві доби.
За прогнозами, «Ірма» накриє Підвітряні Антильські острови, викличе штормові хвилі, небезпечний для життя вітер і зливи. У Національному центрі ураганів США очікують, що "Ірма" сягне Підвітряних островів ввечері четверга або ранку середи за місцевим часом.
Режим НС і порожні полички магазинів: на Пуерто-Рико насувається ураган "Ірма" (фоторепортаж)
У американських штатах Флорида та Пуерто-Ріко через ураган оголосили надзвичайний стан. У Пуерто-Ріко у вівторок всі школи будуть закриті. Голова Пуерто-Ріко оголосив про організацію укриттів, де можна розмістити до 62 тис. людей. У магазинах довгі черги. Люди запасаються їжею, водою, батарейками, генераторами та іншим.
Тим часом штати Техас і Луїзіана оговтуються від урагану "Харві", буревію четвертої категорії із сильними зливами, який зруйнував тисячі домівок.
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