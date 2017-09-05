У центральній частині Італії стався землетрус

12:36, 5 вересня 2017
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Епіцентр підземних поштовхів знаходився приблизно в 102 км на північний схід від Риму.

Магнітуда землетрусу склала 4,4 бала / EMSC
Магнітуда землетрусу склала 4,4 бала / EMSC

У центральній частині Італії зафіксовано землетрус магнітудою 4,4. Про це повідомили в Європейському середземноморському сейсмологическом центрі (EMSC).

Згідно з повідомленням, епіцентр підземних поштовхів знаходився приблизно в 102 км на північний схід від Риму.

В Україні через негоду знеструмлено 70 населених пунктів

Уточнюється, що перші ознаки землетрусу були зафіксовані в 04:34 за місцевим часом. За даними незалежної наукової організації, повідомляла про підземні поштовхи, цього разу їх вогнище на глибині близько 2 км.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Суматрі стався потужний землетрус. Під час землетрусу в будинках розгойдувалася меблі. У деяких районах люди в паніці залишали свої будинки.

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