Синоптик розповіла, де в Україні завтра похолодає
Завтра у Вінницьку область, Кропивницький, Полтаву і Черкаси прийде похолодання.
Завтра у Вінницьку область, Кропивницький, Полтаву і Черкаси прийде похолодання. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на сторінці в Facebook.
"Мокро і холодно. Такою завтра, 6 вересня, буде погода в західних, північних областях України. Похолодання дійде до Вінниччини, Кропивницького, Полтави та Черкас", - написала вона.
Так, денна температура повітря буде коливатися в межах: +13... +17 градусів.
На півдні та в східній частині країни, а також на Дніпропетровщині ще збережеться тепла погода, +20... +25 градусів.
Синоптик розповіла, коли в Україну знову прийде спека
Дощі пройдуть у західних областях, на півночі України, ввечері волога погода охопить східні області. У центральній частині які дощі можливі лише у Вінницькій та Кіровоградській областях.
У Києві завтра очікується дощ і холодна погода, вдень в районі 15 градусів.
При цьому, за словами синоптика, 11-12 вересня в Україну тимчасово повернеться літо - ймовірна тридцятиградусна спека.
Як повідомляв УНІАН, в Україні через негоду знеструмлено 70 населених пунктів.
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Донецьк+30°... +14°
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Луцьк+26°... +14°
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