Синоптик розповіла, де в Україні завтра похолодає

Завтра у Вінницьку область, Кропивницький, Полтаву і Черкаси прийде похолодання.

У Києві завтра очікується дощ і холодна погода / УНІАН

Завтра у Вінницьку область, Кропивницький, Полтаву і Черкаси прийде похолодання. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на сторінці в Facebook.

"Мокро і холодно. Такою завтра, 6 вересня, буде погода в західних, північних областях України. Похолодання дійде до Вінниччини, Кропивницького, Полтави та Черкас", - написала вона.

Так, денна температура повітря буде коливатися в межах: +13... +17 градусів.

На півдні та в східній частині країни, а також на Дніпропетровщині ще збережеться тепла погода, +20... +25 градусів.

Читайте також Синоптик розповіла, коли в Україну знову прийде спека

Дощі пройдуть у західних областях, на півночі України, ввечері волога погода охопить східні області. У центральній частині які дощі можливі лише у Вінницькій та Кіровоградській областях.

У Києві завтра очікується дощ і холодна погода, вдень в районі 15 градусів.

При цьому, за словами синоптика, 11-12 вересня в Україну тимчасово повернеться літо - ймовірна тридцятиградусна спека.

Як повідомляв УНІАН, в Україні через негоду знеструмлено 70 населених пунктів.