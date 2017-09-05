Ураган "Ірма" в Атлантиці посилився до максимальної категорії

Максимальна постійна швидкість вітру в урагані зараз перевищує 280 кілометрів на годину.

Ураган "Ірма" / REUTERS

Ураган "Ірма" Атлантичної океані, посилився до максимальної 5-ї категорії. Про це повідомив Національний центр США з попередження ураганів, передає USA Today.

Максимальна постійна швидкість вітру в урагані зараз перевищує 280 кілометрів на годину.

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Ураган, що зародився в центральній частині Атлантичного океану на захід від Кабо-Верде, просувається до островів Карибського басейну.

Як повідомляв УНІАН, на острові Пуерто-Ріко та штаті Флорида через урагану оголосили режим НС.