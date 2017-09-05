В Україні завтра хмарно з проясненнями, місцями пройдуть дощі, температура до +25° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, 6 вересня в Україні буде хмарно, місцями пройдуть дощі.
На сході України завтра пройдуть дощі, температура вдень до +24°. На півдні україни мінлива хмарність, температура до +25°.
На заході України пройдуть дощі, місцями дощі з грозами. Температура вдень +15°... +18°.
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У північних областях пройдуть дощі. Температура до +19°. У центрі України хмарно з проясненнями, місцями дощі. Температура вдень до +21°.
За народним прогнозом, 6 вересня, Євтихія, священномученика. Дощ у цей день обіцяє суху осінь і хороший урожай на майбутній рік.
Прогноз погоди на середу, 6 вересня
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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