В Україні завтра хмарно з проясненнями, місцями пройдуть дощі, температура до +25° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 6 вересня в Україні буде хмарно, місцями пройдуть дощі.

Завтра в Україні буде хмарна, дощова погода / УНІАН

На сході України завтра пройдуть дощі, температура вдень до +24°. На півдні україни мінлива хмарність, температура до +25°.

На заході України пройдуть дощі, місцями дощі з грозами. Температура вдень +15°... +18°.

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У північних областях пройдуть дощі. Температура до +19°. У центрі України хмарно з проясненнями, місцями дощі. Температура вдень до +21°.

За народним прогнозом, 6 вересня, Євтихія, священномученика. Дощ у цей день обіцяє суху осінь і хороший урожай на майбутній рік.

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