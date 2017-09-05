Біля берегів Вануату стався потужний землетрус

Відомостей про постраждалих і руйнування не надходило.

Вогнище сейсмічної події залягав на глибині близько 173 км / Flickr/ Matt Katzenberger

Землетрус магнітудою 5,5 стався біля берегів тихоокеанської держави Вануату. Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 63 км на південний схід від міста Локаторо розташованого на східному узбережжі острова Малекула (найбільший населений пункт острова). Вогнище сейсмічної події залягав на глибині близько 173 км. Коливання земної кори були зафіксовані в 5 вересня о 02:50 за Гринвічем.

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Відомостей про постраждалих і руйнування не надходило.

Як повідомляв УНІАН, у центральній частині Італії стався землетрус. Епіцентр підземних поштовхів знаходився приблизно в 102 км на північний схід від Риму.