Біля берегів Вануату стався потужний землетрус
Відомостей про постраждалих і руйнування не надходило.
Землетрус магнітудою 5,5 стався біля берегів тихоокеанської держави Вануату. Про це повідомляє Геологічна служба США.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 63 км на південний схід від міста Локаторо розташованого на східному узбережжі острова Малекула (найбільший населений пункт острова). Вогнище сейсмічної події залягав на глибині близько 173 км. Коливання земної кори були зафіксовані в 5 вересня о 02:50 за Гринвічем.
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Відомостей про постраждалих і руйнування не надходило.
Як повідомляв УНІАН, у центральній частині Італії стався землетрус. Епіцентр підземних поштовхів знаходився приблизно в 102 км на північний схід від Риму.
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