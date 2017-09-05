У Києві завтра пройде дощ, вдень до +14°

17:00, 5 вересня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 6 вересня на столицю обрушиться злива, вдень до +14°.

УНІАН
У столиці завтра буде дощова погода / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +14°, ввечері +8°. Вітер південно-західний і північно-західний, до 6.4 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:18, а зайде о 19:32.

В Україні завтра хмарно з проясненнями, місцями пройдуть дощі, температура до +25° (відеопрогноз)

Як повідомляв УНІАН, у вихідні до Києва прийде чергове потепління.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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