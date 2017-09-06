В Україні сьогодні хмарно, місцями пройдуть дощі, температура до +25° (карта)

08:05, 6 вересня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 6 вересня в Україні буде хмарно, місцями пройдуть дощі.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

На сході України завтра пройдуть дощі, температура вдень до +24°. На півдні україни мінлива хмарність, температура до +25°.

На заході України пройдуть дощі. Температура вдень +13°... +18°.

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У північних областях пройдуть дощі. Температура до +19°. У центрі України хмарно з проясненнями, місцями дощі. Температура вдень до +23°.

За народним прогнозом, 6 вересня, Євтихія, священномученика. Дощ у цей день обіцяє суху осінь і хороший урожай на майбутній рік.

В Україні сьогодні буде дощова погода / УНІАН
В Україні сьогодні буде дощова погода / УНІАН

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