У Києві сьогодні пройде дощ, вдень до +14°

Згідно з даними Погода УНІАН, 6 вересня у столиці пройде дощ, вдень до +14°.

Сьогодні в Києві дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +14°, ввечері +8°. Вітер переважно південно-західний, до 5.6 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:18, а зайде о 19:32.

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Як повідомляв УНІАН, у вихідні до Києва прийде чергове потепління.

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