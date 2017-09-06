У Києві сьогодні пройде дощ, вдень до +14°

08:30, 6 вересня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 6 вересня у столиці пройде дощ, вдень до +14°.

УНІАН
Сьогодні в Києві дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +14°, ввечері +8°. Вітер переважно південно-західний, до 5.6 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:18, а зайде о 19:32.

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Як повідомляв УНІАН, у вихідні до Києва прийде чергове потепління.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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