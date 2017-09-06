NASA опублікувало захоплююче відео урагану "Ірма" з космосу

Урагану "Ірма" присвоїли останню категорію небезпеки.

Знімок урагану "Ірма" з космосу / REUTERS

Ураган "Ірма" посилився до 5 - останньої категорії небезпеки. Швидкість вітру в ньому перевищує 295 кілометрів на годину.

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Тим часом NASA зафіксував на відео ураган з космосу. Захоплюючі кадри опубліковані на каналі агентства в YouTube.

Як повідомляв УНІАН, на приналежному США острові Пуерто-Ріко та штаті Флорида через ураган оголосили режим НС.