NASA опублікувало захоплююче відео урагану "Ірма" з космосу

09:06, 6 вересня 2017
7
0

Урагану "Ірма" присвоїли останню категорію небезпеки.

Знімок урагану
Знімок урагану "Ірма" з космосу / REUTERS

Ураган "Ірма" посилився до 5 - останньої категорії небезпеки. Швидкість вітру в ньому перевищує 295 кілометрів на годину.

На Карибах набирає силу ураган "Ірма"

Тим часом NASA зафіксував на відео ураган з космосу. Захоплюючі кадри опубліковані на каналі агентства в YouTube.

Як повідомляв УНІАН, на приналежному США острові Пуерто-Ріко та штаті Флорида через ураган оголосили режим НС.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Замість вулиць - річки: на заході України потужні зливи підтопили міста (відео) Замість вулиць - річки: на заході України потужні зливи підтопили міста (відео)
В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, на сході спека до +32° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, на сході спека до +32° (відеопрогноз)
У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації
В Індії 69 осіб стали жертвами проливних дощів В Індії 69 осіб стали жертвами проливних дощів
Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, на заході спека до +31° (карта) Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, на заході спека до +31° (карта)
У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27° У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27°
У Ямполі пронісся потужний смерч (відео) У Ямполі пронісся потужний смерч (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 29 °
Хмарно з проясненнями, дощ
Погода Стерлінг
85 %
760 мм
3.4 м/с
79 %
Стрічка новин