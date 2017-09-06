У трьох регіонах США ввели режим НС через ураган "Ірма"

Ураган "Ірма" посилився до 5 - останньої категорії небезпеки.

Люди скуповують в магазинах матеріали для зміцнення будинків перед ураганом / REUTERS

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення режиму надзвичайно ситуації (НС) в асоційованому з США Пуерто-Ріко, в штаті Флорида і на Віргінських островах. Про це йдеться у відповідних розпорядженнях американського президента, оприлюднених на сайті Білого дому.

"Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій уповноважене визначати, залучати та надавати за своїм розсудом обладнання та ресурси, необхідні для пом'якшення наслідків надзвичайної ситуації", — йдеться в заяві.

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Як повідомляв УНІАН, в ніч на суботу, 26 серпня, на тихоокеанське узбережжя штату Техас обрушився ураган «Харві». Він спричинив сильну повінь.

За даними Посольства України в США, станом на 29 серпня, громадян України серед постраждалих і загиблих у результаті урагану не було.

«Харві» став найпотужнішим ураганом на території США за останні 12 років.

За останньою інформацією, жертвами урагану в США стали не менш як 60 осіб.