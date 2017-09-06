Ураган "Ірма" обрушився на острів Барбуда в Карибському морі

10:50, 6 вересня 2017
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Ураган, як очікується, пройде через територію Пуерто-Ріко, Домініканської Республіки, Куби і Гаїті і, за оцінками фахівців, може досягти берегів Флориди до вихідних.

Ураган
Ураган "Ірма" / REUTERS

Ураган "Ірма" досяг берегів держави Антигуа і Барбуда в Карибському Морі. Про це повідомляє Національний центр США по спостереженню за ураганами.

За даними метеорологів, ураган обрушився на острів Барбуда близько 2.00 (9.00 мск). Зараз він рухається на північний захід зі швидкістю близько 295 кілометрів на годину. Він, як очікується, пройде через територію Пуерто-Ріко, Домініканської Республіки, Куби і Гаїті і, за оцінками фахівців, може досягти берегів Флориди до вихідних.

NASA опублікувало захоплююче відео урагану "Ірма" з космосу

Ураган "Ірма" вже досяг п'ятої, максимальної категорії, його називають найпотужнішим ураганом в Атлантиці як мінімум за останнє десятиліття.

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