Влітку температура в Києві була вище кліматичної норми

11:34, 6 вересня 2017
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Всі три літніх місяці видалися тепліше кліматичної норми. Лідером серед інших виявився серпень.

фото УНІАН
Всі три місяці були надзвичайно сухими / фото УНІАН

Середня температура повітря влітку цього року в Києві склала + 21,1 ° С, що на 2,4 ºС вище кліматичної норми. Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Всі три літніх місяці видалися тепліше кліматичної норми. Лідером серед інших опинився серпень, коли відхилення від норми становило + 3,8 °С.

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Крім того, протягом літа налічувалося 24 дні, коли стовпчики термометрів перевищували позначку в +30,0 °С, проте не досягли +35,0 °С. Надзвичайно теплі ночі встановили три рекорди.

Всі три місяці були надзвичайно сухими, а в червні випало всього 37 % кліматичної норми опадів. Недобір опадів за все літо склав 84 мм.

Як повідомляв УНІАН, серпень у Києві був на 3,8° тепліше кліматичної норми.

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