У США евакуюють п'ять тисяч військовослужбовців через ураган "Ірма"
Евакуація може бути проведена і на інших військових об'єктах в регіоні. Одночасно проводиться перебазування ряду кораблів, підводних човнів і літаків.
У США близько п'яти тисяч військовослужбовців, а також членів їх сімей будуть евакуйовані з бази військово-морської авіації "Кі-Уест" на південь від Флориди через наближення урагану "Ірма". Про це повідомляє телеканал CNN.
Очікується, що на базі залишаться близько 50-60 осіб для виконання невідкладних робіт.
Ураган "Ірма" обрушився на острів Барбуда в Карибському морі
Крім того, евакуація може бути проведена і на інших військових об'єктах в регіоні. Одночасно проводиться перебазування ряду кораблів, підводних човнів і літаків.
Представник ВМС Білл Догерті також повідомив, що військова база Гуантанамо на Кубі не буде евакуйована, як і 41 ув'язнений, який знаходиться у в'язниці, розташованої на території бази.
Як повідомляв УНІАН, у трьох регіонах США ввели режим НС через ураган "Ірма".
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