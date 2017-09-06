У США евакуюють п'ять тисяч військовослужбовців через ураган "Ірма"

11:49, 6 вересня 2017
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Евакуація може бути проведена і на інших військових об'єктах в регіоні. Одночасно проводиться перебазування ряду кораблів, підводних човнів і літаків.

REUTERS
Ілюстрація REUTERS

У США близько п'яти тисяч військовослужбовців, а також членів їх сімей будуть евакуйовані з бази військово-морської авіації "Кі-Уест" на південь від Флориди через наближення урагану "Ірма". Про це повідомляє телеканал CNN.

Очікується, що на базі залишаться близько 50-60 осіб для виконання невідкладних робіт.

Ураган "Ірма" обрушився на острів Барбуда в Карибському морі

Крім того, евакуація може бути проведена і на інших військових об'єктах в регіоні. Одночасно проводиться перебазування ряду кораблів, підводних човнів і літаків.

Представник ВМС Білл Догерті також повідомив, що військова база Гуантанамо на Кубі не буде евакуйована, як і 41 ув'язнений, який знаходиться у в'язниці, розташованої на території бази.

Як повідомляв УНІАН, у трьох регіонах США ввели режим НС через ураган "Ірма".

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