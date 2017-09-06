У МЗС попереджають українців про надзвичайний стан в трьох штатах США через лісові пожежі

12:09, 6 вересня 2017
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Раніше МЗС попереджав українців про надзвичайний стан у Флориді і Пуерто-Ріко через ураган "Ірма".

Лісові пожежі в Каліфорнії / REUTERS
Лісові пожежі в Каліфорнії / REUTERS

Міністерство закордонних справ України попереджає українців про оголошення надзвичайного стану в трьох американських штатах через лісові пожежі. Про це повідомляється у Twitter Департаменту консульської служби МЗС України.

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"У Каліфорнії, Вашингтоні та Орегоні оголошено надзвичайний стан через лісові пожежі. Консул +1 (415) 690 0460", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше МЗС попереджав українців про надзвичайний стан у Флориді та Пуерто-Ріко через ураган "Ірма".

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