У МЗС попереджають українців про надзвичайний стан в трьох штатах США через лісові пожежі

Раніше МЗС попереджав українців про надзвичайний стан у Флориді і Пуерто-Ріко через ураган "Ірма".

Лісові пожежі в Каліфорнії / REUTERS

Міністерство закордонних справ України попереджає українців про оголошення надзвичайного стану в трьох американських штатах через лісові пожежі. Про це повідомляється у Twitter Департаменту консульської служби МЗС України.

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"У Каліфорнії, Вашингтоні та Орегоні оголошено надзвичайний стан через лісові пожежі. Консул +1 (415) 690 0460", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше МЗС попереджав українців про надзвичайний стан у Флориді та Пуерто-Ріко через ураган "Ірма".