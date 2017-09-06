США загрожує новий шторм "Хосе"

У найближчі дні «Хосе» може посилитися до урагану.

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В Атлантичному океані сформувався тропічний шторм «Хосе». Це 10-й шторм з ім'ям в нинішньому сезоні, повідомляє Національний центр США по спостереженню за ураганами.

Шторм знаходиться приблизно в 2420 км на схід від Малих Антильських островів. «Хосе» рухається на північний захід зі швидкістю близько 20 км/год, Максимальні стійкі вітри поблизу епіцентру стихії сягають 65 км/год з більш потужними поривами.

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Як очікується, в найближчі дні «Хосе» може посилитися до урагану.

Як повідомляв УНІАН, у трьох регіонах США ввели режим НС через ураган "Ірма".