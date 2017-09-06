США загрожує новий шторм "Хосе"
У найближчі дні «Хосе» може посилитися до урагану.
В Атлантичному океані сформувався тропічний шторм «Хосе». Це 10-й шторм з ім'ям в нинішньому сезоні, повідомляє Національний центр США по спостереженню за ураганами.
Шторм знаходиться приблизно в 2420 км на схід від Малих Антильських островів. «Хосе» рухається на північний захід зі швидкістю близько 20 км/год, Максимальні стійкі вітри поблизу епіцентру стихії сягають 65 км/год з більш потужними поривами.
У США евакуюють п'ять тисяч військовослужбовців через ураган "Ірма"
Як очікується, в найближчі дні «Хосе» може посилитися до урагану.
Як повідомляв УНІАН, у трьох регіонах США ввели режим НС через ураган "Ірма".
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +15°
-
Дніпро+30°... +18°
-
Донецьк+30°... +14°
-
Житомир+26°... +14°
-
Запоріжжя+31°... +18°
-
Івано-Франківськ+26°... +15°
-
Київ+25°... +16°
-
Кіровоград+28°... +16°
-
Луганськ+30°... +14°
-
Луцьк+25°... +13°
-
Львів+24°... +14°
-
Миколаїв+29°... +18°
-
Одеса+31°... +18°
-
Полтава+26°... +17°
-
Рівне+25°... +14°
-
Сімферополь+30°... +14°
-
Суми+22°... +15°
-
Тернопіль+25°... +15°
-
Харків+23°... +16°
-
Херсон+30°... +17°
-
Хмельницький+27°... +16°
-
Черкаси+26°... +15°
-
Чернігів+26°... +14°
-
Чернівці+28°... +16°
Віргінія, США
+ 29 °
Хмарно з проясненнями, дощ
Погода Стерлінг
Відчувається як: +29 °
Вологість: 85 %
Тиск: 760 мм
Вітер: 3.4 м/с
Ймовірність опадів: 79 %
Схід: 05:43
Захід 20:36
Фаза місяця:
Стрічка новин