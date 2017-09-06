Нічна температура у Києві сьогодні впаде до +7°

13:32, 6 вересня 2017
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Найближчої ночі температура в столиці знизиться до +7... +9 градусів.

В Україні буде йти дощ / Фото УНІАН
Цієї ночі в Києві похолодає / Фото УНІАН

Нічна температура у Києві сьогодні впаде до +7°. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на сторінці в Facebook.

Так, найближчої вночі температура впаде до +7... +9 градусів, а вдень 7 вересня потеплішає до +15... +17 градусів. Також можливий невеликий дощ.

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За словами синоптика, нічна температура аналогічно знизиться і в північній частині України.

Як повідомляв УНІАН, у найближчі вихідні в Київ повернеться тепла погода.

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