Найближчої ночі температура в столиці знизиться до +7... +9 градусів.

Цієї ночі в Києві похолодає / Фото УНІАН

Нічна температура у Києві сьогодні впаде до +7°. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на сторінці в Facebook.

Так, найближчої вночі температура впаде до +7... +9 градусів, а вдень 7 вересня потеплішає до +15... +17 градусів. Також можливий невеликий дощ.

Читайте також Синоптики розповіли, коли до України прийде "бабине літо" (відео)

За словами синоптика, нічна температура аналогічно знизиться і в північній частині України.

Як повідомляв УНІАН, у найближчі вихідні в Київ повернеться тепла погода.