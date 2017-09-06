У Мексиканській затоці сформувався тропічний шторм "Катя"

15:04, 6 вересня 2017
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За даними метеорологів, імовірно, шторм "Катя" досягне берегів Мексики в п'ятницю вранці.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

Тропічний шторм "Катя", що сформувався в середу в Мексиканській затоці. Про це повідомляє Національний центр США по спостереженню за ураганами.

Зараз шторм знаходиться приблизно в 165 кілометрах на схід від мексиканського міста Тампіко і рухається на схід і південний схід зі швидкістю 4 кілометри в годину. Очікується, що в п'ятницю він змінить свій напрямок і буде рухатися на південний захід.

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Максимальна швидкість вітру оцінюється приблизно в 65 кілометрів на годину. Очікується посилення швидкості вітру протягом наступних двох днів. За даними метеорологів, імовірно, шторм "Катя" досягне берегів Мексики в п'ятницю вранці.

Як повідомляв УНІАН, США загрожує новий шторм "Хосе".

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