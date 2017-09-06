Політ крізь ураган "Ірма" зняли на відео

15:33, 6 вересня 2017
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Швидкість вітру в урагані перевищує 295 кілометрів на годину.

Ураган
Ураган "Ірма" / NOAA

Американський дослідний літак пролетів через центр урагану "Ірма". Кадри польоту через "око бурі" опублікувало американське Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA).

NASA опублікувало захоплююче відео урагану "Ірма" з космосу

На кадрах, знятих з кабіни літака, видно, як повітряне судно пролітає крізь епіцентр урагану.

Нагадаємо, що ураган "Ірма" досяг 5 - останньої категорії небезпеки. Швидкість вітру в ньому перевищує 295 кілометрів на годину.

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