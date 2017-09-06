Політ крізь ураган "Ірма" зняли на відео
Швидкість вітру в урагані перевищує 295 кілометрів на годину.
Американський дослідний літак пролетів через центр урагану "Ірма". Кадри польоту через "око бурі" опублікувало американське Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA).
NASA опублікувало захоплююче відео урагану "Ірма" з космосу
На кадрах, знятих з кабіни літака, видно, як повітряне судно пролітає крізь епіцентр урагану.
Video of a flight through the eye of #Irma on #NOAA42. Flights on both the WP-3D Orion and G-IV #NOAA49 continue. Credit Nick Underwood/NOAA pic.twitter.com/9ini4bOnYF— NOAAHurricaneHunters (@NOAA_HurrHunter) 5 вересня 2017 р.
Нагадаємо, що ураган "Ірма" досяг 5 - останньої категорії небезпеки. Швидкість вітру в ньому перевищує 295 кілометрів на годину.
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