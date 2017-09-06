США готуються до найсильнішого урагану за останнє десятиліття: в магазинах спорожніли полиці з продуктами (фоторепортаж)
Ураган такої сили як "Ірма" легко може зривати криши і розбивати вікна, а також висмикувати дерева, перетворюючи їх на снаряди.
Ураган "Ірма", який називають найпотужнішим ураганом в Атлантиці за останнє десятиліття, вже досяг Карибських островів і рухається в бік США. Про це повідомляє ABC News.
Люди масово скуповують в магазинах воду і продукти харчування, а також матеріали для зміцнення будинків. У деяких магазинах полиці з водою повністю спорожніли.
Президент США Дональд Трамп оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації (НС) в асоційованій зі США державі Пуерто-Рико, в штаті Флорида і на Віргінських островах. В зону траєкторії урагану може також потрапити Домініканська республіка.
За даними Національного центру по спостереженню за ураганами США, ураган "Ірма" відповідає п'ятої категорії потужності за п'ятибальною шкалою Саффіра-Сімпсона, а його пориви вітру досягають 295 км/ч.
Політ крізь ураган "Ірма" зняли на відео
Як пише ВВС, "Ірма" сильніше урагану "Харві", який раніше обрушився на узбережжя Техасу і призвів до катастрофічної повені.
Ураган такої сили легко може зривати криши і розбивати вікна, а також висмикувати пальми і перетворювати їх на снаряди, які можуть вбивати людей. Як відзначають фахівці, у міру просування ураган буде тільки набирати силу.
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