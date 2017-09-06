В Україні завтра буде хмарно, місцями пройдуть дощі, температура до +28° (видеопрогноз)

16:30, 6 вересня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 7 вересня в Україні буде хмарно, місцями пройдуть дощі.

В Україні завтра буде хмарна погода, місцями пройдуть дощі . Центр
В Україні завтра буде хмарна погода, місцями пройдуть дощі / Центр

На сході України завтра буде мінлива хмарність, температура вдень до +24°. На півдні також хмарно, температура до +28°.

На заході України місцями пройдуть дощі. Температура вдень +16°... +23°.

Нічна температура у Києві сьогодні впаде до +7°

У північних областях мінлива хмарність. Температура до +19°. У центрі України хмарно з проясненнями, місцями дощі. Температура вдень до +24°.

За народним прогнозом, 7 вересня - Ап. Варфоломія і Тита. Суша на Варфоломія - гострої зими є надія. За народними прикметами, якщо протягом літа грибів було багато, то зима буде довга.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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