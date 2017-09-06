У Києві завтра буде хмарна погода, вдень до +19°

17:00, 6 вересня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 7 вересня у столиці буде хмарно, вдень до +19°.

tov-tob.livejournal.com
У Києві завтра хмарно / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +19°, ввечері - до +10°. Вітер південно-західний, до 3,4 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:20, а зайде в 19:30.

Нічна температура у Києві сьогодні впаде до +7°

Як повідомляв УНІАН, у вихідні до Києва прийде чергове потепління.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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