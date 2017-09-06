У Києві завтра буде хмарна погода, вдень до +19°

Згідно з даними Погода УНІАН, 7 вересня у столиці буде хмарно, вдень до +19°.

У Києві завтра хмарно / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +19°, ввечері - до +10°. Вітер південно-західний, до 3,4 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:20, а зайде в 19:30.

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Як повідомляв УНІАН, у вихідні до Києва прийде чергове потепління.

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