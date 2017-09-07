В Україні сьогодні буде хмарно, місцями пройдуть дощі, температура до +28° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 7 вересня в Україні буде хмарно, місцями пройдуть дощі.

В Україні сьогодні буде хмарно / tov-tob.livejournal.com

На сході України сьогодні буде мінлива хмарність, температура вдень до +24°. На півдні України буде сонячна погода, температура до +28°.

На заході України місцями пройдуть дощі. Температура вдень +16°... +23°.

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У північних областях мінлива хмарність, місцями дощі. Температура до +19°. У центрі України хмарно з проясненнями, місцями пройдуть дощі. Температура вдень до +24°.

За народним прогнозом, 7 вересня - Ап. Варфоломія і Тита. Суша на Варфоломія - гострої зими є надія. За народними прикметами, якщо протягом літа грибів було багато, то зима буде довга.

Погода на 7 вересня / УНІАН

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