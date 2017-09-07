У Києві сьогодні буде хмарна погода, вдень до +17°

Згідно з даними Погода УНІАН, 7 вересня у столиці буде хмарно, вдень до +17°.

У Києві сьогодні хмарно / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +17°, ввечері - до +10°. Вітер змінний, до 4.0 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:20, а зайде в 19:30.

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Як повідомляв УНІАН, у вихідні до Києва прийде чергове потепління.

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