У Києві сьогодні буде хмарна погода, вдень до +17°

08:30, 7 вересня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 7 вересня у столиці буде хмарно, вдень до +17°.

У Києві сьогодні хмарно / holy-mozart.livejournal.com
У Києві сьогодні хмарно / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +17°, ввечері - до +10°. Вітер змінний, до 4.0 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:20, а зайде в 19:30.

Сьогодні в Україні буде хмарно, місцями пройдуть дощі, температура до +28° (карта)

Як повідомляв УНІАН, у вихідні до Києва прийде чергове потепління.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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