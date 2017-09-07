У Пуерто-Рико через ураган "Ірма" залишилися без світла майже мільйон осіб (фоторепортаж)

09:18, 7 вересня 2017
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Близько половини острова залишилось без електрики, майже 50 тисяч людей залишилися без води.

Ураган
Ураган "Ірма" в Пуерто-Ріко / REUTERS

Ураган "Ірма" приніс зливи і шквалистий вітер в Пуерто-Рико, в результаті чого близько 900 тисяч людей залишилися без світла. Про це повідомляє агентство АР з посиланням на місцеві влади.

Як повідомили у службі з надзвичайних ситуацій, близько половини острова залишилася без електрики, майже 50 тисяч людей залишилися без води.

Політ крізь ураган "Ірма" зняли на відео

Як повідомляв УНІАН, ураган "Ірма" відповідає п'ятої категорії потужності за п'ятибальною шкалою Саффіра-Сімпсона, а його пориви вітру досягають 295 км/ч. "Ірма" сильніше урагану "Харві", який раніше обрушився на узбережжя Техасу і призвів до катастрофічної повені.

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