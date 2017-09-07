Жертвами урагану "Ірма" на островах Сен-Мартен і Сен-Бартелемі стали 6 осіб

Стихія знищила 95% французької частини острова Сен-Мартен. На осторовах немає телефонного зв'язку та електрики.

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Жертвами урагану "Ірма" на французьких заморських територіях Сен-Бартелемі і Сен-Мартен стали шість осіб. Про це повідомляє Reuters з посиланням на префекта регіону Гваделупа.

"Ми зафіксували шість смертельних випадків", - сказав префект регіону Ерік Мер, зазначивши, що це не остаточні дані.

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За соловам колишнього французького депутата Даніеля Гіббса, який народився в співтоваристві Сен-Мартен, стихія знищила 95% французької частини острова. "Це неймовірна катастрофа. Дев'яносто п'ять відсотків острова зруйновано", - сказав він.

В результаті урагану французькі заморські території залишилися без електрики. Повідомлялося про повені і руйнування частині префектури Сен-Мартен і майна жителів, зокрема, вітер позносив покрівлі будинків.

Як повідомляв УНІАН, у Пуерто-Рико через ураган "Ірма" залишилися без світла майже мільйон осіб. Близько половини острова залишилася без електрики, майже 50 тисяч людей залишилися без води.