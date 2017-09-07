Від урагану "Ірма" можуть постраждати 37 мільйонів людей - ООН
Сьогодні "Ірма" може досягти Домініканської республіки і Гаїті, а потім піти на Кубу і американський штат Флорида.
За оцінками ООН, від урагану "Ірма" – найпотужнішого урагану, зареєстрованого коли-небудь в Атлантичному океані – можуть постраждати до 37 млн осіб. Про це повідомив увечері в середу, 6 вересня, представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передає Deutsche Welle.
ООН відкрила гуманітарну місію на острові Барбадос, щоб в координації з карибськими службами по боротьбі з надзвичайними ситуаціями надавати допомогу постраждалим.
У Пуерто-Рико через ураган "Ірма" залишилися без світла майже мільйон осіб (фоторепортаж)
Як повідомляється, острови Барбуда і французька частина острова Сен-Мартен, за словами влади, перетворилися на купу руїн. На Барбуді зруйновано 95 відсотків об'єктів власності, в тому числі 30 відсотків – повністю. Приблизно така ж ситуація – у французькій частині Сен-Мартена. На островах відсутня питна вода, перервано електропостачання.
За розрахунками метеорологів, 7 вересня "Ірма" може досягти Домініканської республіки і Гаїті, а потім піти на Кубу і американський штат Флорида. На сході Куби в семи провінціях вже оголошено надзвичайний стан. У Майамі йде евакуація людей, жителі барикадують свої будинки і скуповують в магазинах необхідне.
Нагадаємо, що жертвами урагану "Ірма" на островах Сен-Мартен і Сен-Бартелемі стали вже 6 осіб.
Погода в Україні
-
Вінниця+17°... +9°
-
Дніпро+23°... +14°
-
Донецьк+29°... +14°
-
Житомир+15°... +10°
-
Запоріжжя+26°... +16°
-
Івано-Франківськ+17°... +10°
-
Київ+16°... +10°
-
Кіровоград+20°... +10°
-
Луганськ+31°... +17°
-
Луцьк+14°... +9°
-
Львів+15°... +10°
-
Миколаїв+23°... +15°
-
Одеса+24°... +13°
-
Полтава+20°... +13°
-
Рівне+14°... +8°
-
Сімферополь+26°... +14°
-
Суми+23°... +12°
-
Тернопіль+15°... +10°
-
Харків+25°... +13°
-
Херсон+24°... +15°
-
Хмельницький+18°... +10°
-
Черкаси+18°... +10°
-
Чернігів+14°... +10°
-
Чернівці+18°... +9°