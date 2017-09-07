Від урагану "Ірма" можуть постраждати 37 мільйонів людей - ООН

Сьогодні "Ірма" може досягти Домініканської республіки і Гаїті, а потім піти на Кубу і американський штат Флорида.

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За оцінками ООН, від урагану "Ірма" – найпотужнішого урагану, зареєстрованого коли-небудь в Атлантичному океані – можуть постраждати до 37 млн осіб. Про це повідомив увечері в середу, 6 вересня, представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передає Deutsche Welle.

ООН відкрила гуманітарну місію на острові Барбадос, щоб в координації з карибськими службами по боротьбі з надзвичайними ситуаціями надавати допомогу постраждалим.

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Як повідомляється, острови Барбуда і французька частина острова Сен-Мартен, за словами влади, перетворилися на купу руїн. На Барбуді зруйновано 95 відсотків об'єктів власності, в тому числі 30 відсотків – повністю. Приблизно така ж ситуація – у французькій частині Сен-Мартена. На островах відсутня питна вода, перервано електропостачання.

За розрахунками метеорологів, 7 вересня "Ірма" може досягти Домініканської республіки і Гаїті, а потім піти на Кубу і американський штат Флорида. На сході Куби в семи провінціях вже оголошено надзвичайний стан. У Майамі йде евакуація людей, жителі барикадують свої будинки і скуповують в магазинах необхідне.

Нагадаємо, що жертвами урагану "Ірма" на островах Сен-Мартен і Сен-Бартелемі стали вже 6 осіб.