МЗС радить українцям не їздити на південне узбережжя США і країни Карибського басейну через ураган "Ірма"

10:37, 7 вересня 2017
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У багатьох прибережних регіонах Антигуа і Барбуди, Сент-Кітс і Невіс, Віргінських островів, Пуерто Рико, Багамських островів, Куби і США (штат Флорида) оголошено надзвичайний стан.

Найбільшої могутності ураган набере, орієнтовно, 6-8 вересня / NOAA
Найбільшої могутності ураган набере, орієнтовно, 6-8 вересня / NOAA

Міністерство закордонних справ України радить українцям утриматися від поїздок на південне узбережжя США і до країн Карибського басейну через буревій "Ірма". Про це йдеться у рекомендаціях Департаменту консульської служби МЗС України від 6 вересня.

"У зв’язку з наближенням до узбережжя США і країн Карибського басейну урагану “Ірма”, якому надано найвищу, п’яту категорію рівня небезпеки, у багатьох прибережних регіонах Антигуа і Барбуди, Сент-Кітс і Невіс, Віргінських островів, Пуерто Ріко, Багамських Островів, Куби та США (штат Флорида) оголошено надзвичайний стан", - йдеться у повідомленні.

Найбільшої потужності ураган набуде, орієнтовно, 6-8 вересня.

Від урагану "Ірма" можуть постраждати 37 мільйонів людей - ООН

"МЗС рекомендує громадянам України, які перебувають у цьому регіоні, виявляти підвищену обачність, без зайвої потреби не залишати укриттів, а тим, хто планує його відвідати – утриматися найближчим часом від поїздок до регіону", - закликають дипломати.

"Під час перебування в районах, уражених буревієм, слід уважно стежити за повідомленнями місцевих органів про розвиток ситуації; дотримуватися інструкцій місцевих рятувальних служб, а також враховувати можливі зміни у русі сухопутного та повітряного транспорту", - йдеться у повідомленні.

Також МЗС вказало номери телефонів, куди українцям слід звертатися в разі потрапляння у надзвичайні ситуації.

На території США, держав Пуерто-Ріко та Віргінських островів (США), Антигуа і Барбуди, Тринідаду і Тобаго слід дзвонити на “гарячу лінію” Посольства України в США за номером +1-202-322 2616, адреса електронної пошти: emb_us@mfa.gov.ua

На території Куби і Домініканської Республіки – на “гарячу лінію” Посольства України в Республіці Куба за номером + 535 429 51 31, адреса електронної пошти: emb_cu@mfa.gov.ua

Окрім того, українці можуть дзвонити на цілодобову “гарячу лінію” МЗС України за номером +38 044 238-16-57, адреса електронної пошти: cons_or@mfa.gov.ua

Як повідомляв УНІАН, жертвами урагану "Ірма" на островах Сен-Мартен і Сен-Бартелемі стали 6 осіб.

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