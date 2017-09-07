"Непридатний для життя": ураган "Ірма" завдав Карибським островам колосальних руйнувань (фото, відео)

11:25, 7 вересня 2017
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Прем'єр-міністр острова Барбуда заявив про пошкодження 90 відсотків будівель.

Ураган
Ураган "Ірма" / REUTERS

Острови Карибського басейну першими постраждали від урагану "Ірма" – самого потужного урагану, зареєстрованого коли-небудь в Атлантичному океані. Очікується, що сьогодні "Ірма" може досягти Домініканської республіки і Гаїті, а потім піти на Кубу і американський штат Флорида.

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При проходженні "Ірми" через французькі Антильські острови швидкість вітру в епіцентрі урагану досягала 300 кілометрів на годину. Як заявив міністр внутрішніх справ Франції Жерар Колон, на островах Сен-Мартен і Сен-Бартелемі загинуло щонайменше вісім осіб, постраждали 23.

За словами уродженця спільноти Сен-Мартен Даніеля Гіббса, стихія зруйнувала 95% французької частини острова. Критично постраждав і відомий курорт - острів Сен-Бартелемі. У регіоні немає електрики і телефонного зв'язку.

Як заявив прем'єр-міністр Антигуа і Барбуди Гастон Браун, ураган «Ірма» зруйнував на острові Барбуда понад 90 відсотків будівель.

За оцінкою Брауна, так чи інакше пошкоджено близько 95 відсотків будівель на острові. За його словами, зараз острів чи придатний для життя, передає The Guardian.За останніми даними, на острові загинув один чоловік (всього на острові живуть близько 1700 осіб).

Як повідомляв УНІАН, за оцінками ООН, від урагану "Ірма" можуть постраждати до 37 млн осіб.

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