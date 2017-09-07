Найстрашніший за останнє десятиліття: ураган "Ірма" продовжує наступ на Карибський басейн (відео)

11:56, 7 вересня 2017
288
0

За попередніми оцінками, від "Ірми" можуть постраждати 37 мільйонів людей.

Ураган
Ураган "Ірма" уже забрав життя щонайменше 6 людей / фото REUTERS

Урагани з жіночими іменами завжди найбільш руйнівні. Ураган "Ірма", який вирує у Карибському басейні, вже отримав статус найпотужнішого за останні 10 років. Стихія знищила майже всю житлову частину французьких островів Сен-Мартен та Сен-Бартелемі, забрала життя 6 людей.

У Пуерто-Рико ураган залишив без електрики мільйон осіб. Майже 50 тисяч людей залишилися без води. Сьогодні "Ірма" може досягти Домініканської республіки і Гаїті, а потім охопити Кубу та американський штат Флорида. За попередніми оцінками, від "Ірми" можуть постраждати 37 мільйонів людей.

"Непридатний для життя": ураган "Ірма" завдав Карибським островам колосальні руйнування (фото, відео)

Як повідомляв УНІАН, МЗС радить українцям не їздити на південне узбережжя США і країни Карибського басейну через ураган "Ірма".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У перший день липня синоптики обіцяють грози на всій території України і паводки (відео) У перший день липня синоптики обіцяють грози на всій території України і паводки (відео)
Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на липень Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на липень
Руйнівна стихія: внаслідок негоди в Україні знеструмлено майже 400 населених пунктів у 10 областях Руйнівна стихія: внаслідок негоди в Україні знеструмлено майже 400 населених пунктів у 10 областях
Кількість жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22 Кількість жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22
Погода на вихідні: Україну накриють зливи з грозами, на заході до + 16° (карта) Погода на вихідні: Україну накриють зливи з грозами, на заході до + 16° (карта)
На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж) На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж)
На вулицях міст вирують ріки: в Греції сталися сильні повені (фото, відео) На вулицях міст вирують ріки: в Греції сталися сильні повені (фото, відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 36 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
69 %
763 мм
2.6 м/с
2 %
Стрічка новин