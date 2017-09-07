Найстрашніший за останнє десятиліття: ураган "Ірма" продовжує наступ на Карибський басейн (відео)
За попередніми оцінками, від "Ірми" можуть постраждати 37 мільйонів людей.
Урагани з жіночими іменами завжди найбільш руйнівні. Ураган "Ірма", який вирує у Карибському басейні, вже отримав статус найпотужнішого за останні 10 років. Стихія знищила майже всю житлову частину французьких островів Сен-Мартен та Сен-Бартелемі, забрала життя 6 людей.
У Пуерто-Рико ураган залишив без електрики мільйон осіб. Майже 50 тисяч людей залишилися без води. Сьогодні "Ірма" може досягти Домініканської республіки і Гаїті, а потім охопити Кубу та американський штат Флорида. За попередніми оцінками, від "Ірми" можуть постраждати 37 мільйонів людей.
"Непридатний для життя": ураган "Ірма" завдав Карибським островам колосальні руйнування (фото, відео)
Як повідомляв УНІАН, МЗС радить українцям не їздити на південне узбережжя США і країни Карибського басейну через ураган "Ірма".
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