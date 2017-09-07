Синоптики прогнозують, що завтра в Україну повернеться літо
Завтра в деяких областях температура буде становити "курортні" +24°...+27°.
З завтрашнього дня в Україні почне теплішати, і в деяких областях температура буде становити "курортні" +24°...+27°. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на сторінці в Facebook.
"Завтра літо спробує повернутися в Україну. Потихеньку почне теплішати. У південній частині денна температура повітря складе курортні +24... +27 градусів", - написала вона.
Сьогодні в Україні буде хмарно, місцями пройдуть дощі, температура до +28° (карта)
У більшості областей +18... +23 градуси. І тільки на півночі, на Волині та Рівненщині збережеться прохолодна погода, +17... +21 градус.
Невеликий дощ можливий у східних областях, вночі також у Полтаві та Запоріжжі.
У Києві завтра буде сухо і помірно тепло, протягом дня +18... +20 градусів.
На вихідних в Україні потеплішає ще більше: температура досягне +25... +30 градусів.
Як повідомляв УНІАН, синоптики сходяться на думці, що перший місяць осені буде комфортним, без різких перепадів температури.
Погода в Україні
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Вінниця+17°... +9°
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Дніпро+23°... +14°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+15°... +10°
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Запоріжжя+26°... +16°
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Івано-Франківськ+17°... +10°
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Київ+16°... +10°
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Кіровоград+20°... +10°
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Луганськ+31°... +17°
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Луцьк+14°... +9°
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Львів+15°... +10°
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Миколаїв+23°... +15°
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Одеса+24°... +13°
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Полтава+20°... +13°
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Рівне+14°... +8°
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Сімферополь+26°... +14°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+15°... +10°
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Харків+25°... +13°
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Херсон+24°... +15°
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Хмельницький+18°... +10°
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Черкаси+18°... +10°
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Чернігів+14°... +10°
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Чернівці+18°... +9°