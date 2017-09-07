Синоптики прогнозують, що завтра в Україну повернеться літо

12:02, 7 вересня 2017
10
0

Завтра в деяких областях температура буде становити "курортні" +24°...+27°.

фото УНІАН
У вихідні температура в деяких областях підніметься до +30° / фото УНІАН

З завтрашнього дня в Україні почне теплішати, і в деяких областях температура буде становити "курортні" +24°...+27°. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на сторінці в Facebook.

"Завтра літо спробує повернутися в Україну. Потихеньку почне теплішати. У південній частині денна температура повітря складе курортні +24... +27 градусів", - написала вона.

Сьогодні в Україні буде хмарно, місцями пройдуть дощі, температура до +28° (карта)

У більшості областей +18... +23 градуси. І тільки на півночі, на Волині та Рівненщині збережеться прохолодна погода, +17... +21 градус.

Невеликий дощ можливий у східних областях, вночі також у Полтаві та Запоріжжі.

У Києві завтра буде сухо і помірно тепло, протягом дня +18... +20 градусів.

На вихідних в Україні потеплішає ще більше: температура досягне +25... +30 градусів.

Як повідомляв УНІАН, синоптики сходяться на думці, що перший місяць осені буде комфортним, без різких перепадів температури.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на липень Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на липень
Чернігів затопило: на вулицях пливуть човни, машини пішли під воду (фото, відео) Чернігів затопило: на вулицях пливуть човни, машини пішли під воду (фото, відео)
На Прикарпатті внаслідок сильних дощів підтоплені будинки, зруйновані дороги і мости (фото) На Прикарпатті внаслідок сильних дощів підтоплені будинки, зруйновані дороги і мости (фото)
Руйнівна стихія: внаслідок негоди в Україні знеструмлено майже 400 населених пунктів у 10 областях Руйнівна стихія: внаслідок негоди в Україні знеструмлено майже 400 населених пунктів у 10 областях
Кількість жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22 Кількість жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22
"Судний день": Харків накрила потужна піщана буря (відео) "Судний день": Харків накрила потужна піщана буря (відео)
Погода на вихідні: Україну накриють зливи з грозами, на заході до + 16° (карта) Погода на вихідні: Україну накриють зливи з грозами, на заході до + 16° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 36 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
69 %
763 мм
2.6 м/с
2 %
Стрічка новин