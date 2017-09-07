Синоптики прогнозують, що завтра в Україну повернеться літо

Завтра в деяких областях температура буде становити "курортні" +24°...+27°.

У вихідні температура в деяких областях підніметься до +30° / фото УНІАН

З завтрашнього дня в Україні почне теплішати, і в деяких областях температура буде становити "курортні" +24°...+27°. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на сторінці в Facebook.

"Завтра літо спробує повернутися в Україну. Потихеньку почне теплішати. У південній частині денна температура повітря складе курортні +24... +27 градусів", - написала вона.

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У більшості областей +18... +23 градуси. І тільки на півночі, на Волині та Рівненщині збережеться прохолодна погода, +17... +21 градус.

Невеликий дощ можливий у східних областях, вночі також у Полтаві та Запоріжжі.

У Києві завтра буде сухо і помірно тепло, протягом дня +18... +20 градусів.

На вихідних в Україні потеплішає ще більше: температура досягне +25... +30 градусів.

Як повідомляв УНІАН, синоптики сходяться на думці, що перший місяць осені буде комфортним, без різких перепадів температури.