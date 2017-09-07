Тропічний шторм "Катя" в Мексиканській затоці посилився до урагану

Швидкість вітру в районі урагану оцінюється в 120 кілометрів на годину.

"Катя" досягне берегів Мексики в п'ятницю вранці / REUTERS

Тропічний шторм в Мексиканській затоці, що отримав ім'я "Катя", посилився до урагану. Про це повідомляє Національний центр США з попередження ураганів (NHC).

Максимальна швидкість вітру в районі урагану оцінюється в 120 кілометрів на годину. За даними метеорологів, ураган рухається на північний схід зі швидкістю приблизно 4 кілометри в годину.

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Як повідомляв УНІАН, "Катя" досягне берегів Мексики в п'ятницю вранці.