Тропічний шторм "Катя" в Мексиканській затоці посилився до урагану

12:31, 7 вересня 2017
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Швидкість вітру в районі урагану оцінюється в 120 кілометрів на годину.

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"Катя" досягне берегів Мексики в п'ятницю вранці / REUTERS

Тропічний шторм в Мексиканській затоці, що отримав ім'я "Катя", посилився до урагану. Про це повідомляє Національний центр США з попередження ураганів (NHC).

Максимальна швидкість вітру в районі урагану оцінюється в 120 кілометрів на годину. За даними метеорологів, ураган рухається на північний схід зі швидкістю приблизно 4 кілометри в годину.

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Як повідомляв УНІАН, "Катя" досягне берегів Мексики в п'ятницю вранці.

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