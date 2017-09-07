Кількість жертв урагану "Харві" в Техасі збільшилася до 70 осіб

13:07, 7 вересня 2017
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Факти загибелі людей у зв'язку з ураганом зафіксовані в 13 округах штату.

Ураган
Ураган "Харві" в США / REUTERS

Кількість жертв урагану "Харві" в Техасі досягло щонайменше 70 людей. Про це повідомляє телеканал Fox News з посиланням на представників місцевої влади.

Раніше повідомлялося про 60 загиблих.

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Як зазначається, факти загибелі людей у зв'язку з ураганом зафіксовані в 13 округах штату, причому щонайменше 30 людей загинули в окрузі Харріс.

Як повідомляв УНІАН, збиток від урагану "Харві" в Техасі оцінили в рекордні $180 мільярдів. Пропозицію про фінансову допомогу жертвам урагану надійшло з дуже несподіваного джерела - від уряду Венесуели.

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