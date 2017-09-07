У Карпатах через густий туман загубився турист

13:41, 7 вересня 2017
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40-річного киянина, що заблукав, шукали майже три години і згодом супроводили до бази відпочинку.

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  Чоловіка шукали три години / Фото Евгенія Тимашева

У Карпатах через густий туман загубився турист. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Відзначається, що відповідне повідомлення про необхідність надання допомоги надійшло на мобільний телефон рятувальників смт. Ворохта.Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено чотири рятувальника.

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40-річного киянина, що заблукав, шукали майже три години і згодом супроводили до бази відпочинку. Надалі в 20.10 потерпілого доставили до місця тимчасового проживання у Ворохті.

Як повідомляв УНІАН, МЗС радить українцям не їздити на південне узбережжя США і країни Карибського басейну з-за урагану "Ірма".

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