40-річного киянина, що заблукав, шукали майже три години і згодом супроводили до бази відпочинку.

Чоловіка шукали три години / Фото Евгенія Тимашева

У Карпатах через густий туман загубився турист. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Відзначається, що відповідне повідомлення про необхідність надання допомоги надійшло на мобільний телефон рятувальників смт. Ворохта.Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено чотири рятувальника.

Читайте також "Непридатний для життя": ураган "Ірма" завдав Карибським островам колосальні руйнування (фото, відео)

40-річного киянина, що заблукав, шукали майже три години і згодом супроводили до бази відпочинку. Надалі в 20.10 потерпілого доставили до місця тимчасового проживання у Ворохті.

Як повідомляв УНІАН, МЗС радить українцям не їздити на південне узбережжя США і країни Карибського басейну з-за урагану "Ірма".