Тропічний шторм "Хосе" в Атлантичному океані посилився до урагану

Швидкість вітру в районі урагану досягла 120 кілометрів на годину, зараз він рухається в район країн Карибського басейну зі швидкістю 25 кілометрів на годину.

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Тропічний шторм "Хосе", що раніше утворився над Атлантичним океаном, посилився до урагану першої категорії і рухається у напрямку до карибського регіону. Про це повідомляє Національний центр США з попередження ураганів (NHC).

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За даними NHC, швидкість вітру в районі урагану досягла 120 кілометрів на годину, зараз він рухається в район країн Карибського басейну зі швидкістю 25 кілометрів на годину.

Як повідомляв УНІАН, раніше тропічний шторм "Катя" в Мексиканській затоці посилився до урагану.