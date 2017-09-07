Тропічний шторм "Хосе" в Атлантичному океані посилився до урагану

15:00, 7 вересня 2017
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Швидкість вітру в районі урагану досягла 120 кілометрів на годину, зараз він рухається в район країн Карибського басейну зі швидкістю 25 кілометрів на годину.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

Тропічний шторм "Хосе", що раніше утворився над Атлантичним океаном, посилився до урагану першої категорії і рухається у напрямку до карибського регіону. Про це повідомляє Національний центр США з попередження ураганів (NHC).

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За даними NHC, швидкість вітру в районі урагану досягла 120 кілометрів на годину, зараз він рухається в район країн Карибського басейну зі швидкістю 25 кілометрів на годину.

Як повідомляв УНІАН, раніше тропічний шторм "Катя" в Мексиканській затоці посилився до урагану.

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