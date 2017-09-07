В Україні завтра буде хмарно, місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +29° (видеопрогноз)

16:30, 7 вересня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 8 вересня в Україні буде хмарно, місцями пройдуть дощі з грозами.

Завтра в Україні місцями пройдуть дощі з грозами / фото УНІАН
Завтра в Україні місцями пройдуть дощі з грозами / фото УНІАН

У східних областях України завтра пройдуть дощі з грозами, температура вдень до +25°. На півдні України також місцями грози, температура до +29°.

На заході України хмарно. Температура вдень до +22°.

Синоптики прогнозують, що завтра в Україну повернеться літо

У північних областях мінлива хмарність. Температура до +19°. У центрі України похмура погода. Температура вдень до +22°.

За народним прогнозом, 8 вересня - Адріана і Наталії, мучеників. Ранок в цей день холодна - до ранньої і холодної зими. В цей день потрібно збирати горобину і калину. Хороший врожай горобини - до морозу. 8 вересня не опало листя берези і дуба - чекай суворої зими.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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