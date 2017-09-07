NASA показало, як виглядає руйнівний ураган "Ірма" з космосу (фото, відео)

Ураган "Ірма" називають найпотужнішим ураганом в Атлантиці як мінімум за останнє десятиліття.

Ураган "Ірма" / NOAA

Ураган "Ірма" називають найпотужнішим ураганом в Атлантиці як мінімум за останнє десятиліття. Фахівці вважають, що він сильніший за ураган "Харві", який наприкінці серпня обрушився на узбережжя Техасу і призвів до катастрофічної повені.

NASA continues to watch Hurricane Irma from above as this powerful storm move towards the U. S. https://t.co/PZntlNb67Y pic.twitter.com/WSAUsM4TUB — NASA360 (@NASA360) 6 вересня 2017 р.

Зараз ураган насувається на Флориду, Кубу, Багамські острови, Гаїті та Домініканську республіку. Швидкість урагану досягає 300 км/ч. «Ірма» сильніше «Харві», який наприкінці серпня обрушився на Техас і викликав повінь.

Американське національне космічне агентство показало, як виглядає ураган з космосу.

Як повідомляв УНІАН, ураган "Ірма" вже завдав Карибським островам колосальні руйнування.