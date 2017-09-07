NASA показало, як виглядає руйнівний ураган "Ірма" з космосу (фото, відео)
Ураган "Ірма" називають найпотужнішим ураганом в Атлантиці як мінімум за останнє десятиліття.
Ураган "Ірма" називають найпотужнішим ураганом в Атлантиці як мінімум за останнє десятиліття. Фахівці вважають, що він сильніший за ураган "Харві", який наприкінці серпня обрушився на узбережжя Техасу і призвів до катастрофічної повені.
NASA continues to watch Hurricane Irma from above as this powerful storm move towards the U. S. https://t.co/PZntlNb67Y pic.twitter.com/WSAUsM4TUB— NASA360 (@NASA360) 6 вересня 2017 р.
Зараз ураган насувається на Флориду, Кубу, Багамські острови, Гаїті та Домініканську республіку. Швидкість урагану досягає 300 км/ч. «Ірма» сильніше «Харві», який наприкінці серпня обрушився на Техас і викликав повінь.
Американське національне космічне агентство показало, як виглядає ураган з космосу.
Як повідомляв УНІАН, ураган "Ірма" вже завдав Карибським островам колосальні руйнування.
Погода в Україні
-
Вінниця+17°... +9°
-
Дніпро+23°... +14°
-
Донецьк+29°... +14°
-
Житомир+15°... +10°
-
Запоріжжя+26°... +16°
-
Івано-Франківськ+17°... +10°
-
Київ+16°... +10°
-
Кіровоград+20°... +10°
-
Луганськ+31°... +17°
-
Луцьк+14°... +9°
-
Львів+15°... +10°
-
Миколаїв+23°... +15°
-
Одеса+24°... +13°
-
Полтава+20°... +13°
-
Рівне+14°... +8°
-
Сімферополь+26°... +14°
-
Суми+23°... +12°
-
Тернопіль+15°... +10°
-
Харків+25°... +13°
-
Херсон+24°... +15°
-
Хмельницький+18°... +10°
-
Черкаси+18°... +10°
-
Чернігів+14°... +10°
-
Чернівці+18°... +9°