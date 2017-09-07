У Києві завтра буде хмарна погода, вдень до +18°

17:00, 7 вересня 2017
4
0

Згідно з даними Погода УНІАН, 8 вересня в столиці буде хмарно, вдень до +18°.

У Києві завтра трохи потеплішає / holy-mozart.livejournal.com
У Києві завтра трохи потеплішає / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +18°, ввечері - до +10°. Вітер північно-західний, до 5.3 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:22, а зайде у 19:28.

Синоптики прогнозують, що завтра в Україну повернеться літо

Як повідомляв УНІАН, у вихідні до Києва прийде чергове потепління.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У перший день липня синоптики обіцяють грози на всій території України і паводки (відео) У перший день липня синоптики обіцяють грози на всій території України і паводки (відео)
Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на липень Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на липень
У Чернігові міські служби працюють у посиленому режимі в боротьбі зі стихійним лихом У Чернігові міські служби працюють у посиленому режимі в боротьбі зі стихійним лихом
Чернігів затопило: на вулицях пливуть човни, машини пішли під воду (фото, відео) Чернігів затопило: на вулицях пливуть човни, машини пішли під воду (фото, відео)
Руйнівна стихія: внаслідок негоди в Україні знеструмлено майже 400 населених пунктів у 10 областях Руйнівна стихія: внаслідок негоди в Україні знеструмлено майже 400 населених пунктів у 10 областях
Кількість жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22 Кількість жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 36 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
69 %
763 мм
2.6 м/с
2 %
Стрічка новин