У Києві завтра буде хмарна погода, вдень до +18°

Згідно з даними Погода УНІАН, 8 вересня в столиці буде хмарно, вдень до +18°.

У Києві завтра трохи потеплішає / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +18°, ввечері - до +10°. Вітер північно-західний, до 5.3 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:22, а зайде у 19:28.

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Як повідомляв УНІАН, у вихідні до Києва прийде чергове потепління.

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