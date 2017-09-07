Антициклон несе спеку до України

В Україні очікується тепла погода завдяки антициклону.

На території нашої країни потеплішає до +30° / фото УНІАН

Синоптики прогнозують найближчим часом в Україні потепління до + 30°. Про це повідомляється на сторінці Українського гідрометеорологічного центру в Facebook.

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"Після різкого похолодання і дощової погоди в Україні найближчим часом погода покращиться. Антициклон забезпечить суху й сонячну погоду", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок інтенсивного прогрівання повітря вдень стовпчики термометрів піднімуться до 30°, на півдні країни кілька вище. Така погода збережеться до середини наступного тижня.

Як повідомляла Погода УНІАН, 8 вересня в Україні буде хмарно, місцями пройдуть дощі з грозами.