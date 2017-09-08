Найпотужніший ураган в Атлантиці: жертвами "Ірми" стали 11 людей, понад мільйон постраждали

За даними Червоного Хреста, найсильніший ураган зруйнував майже всі будівлі на Барбадосі і залишив без електрики жителів Пуерто-Ріко, а також приніс значні руйнування на Британські Віргінські острови, острови Сен-Мартен, Сен-Бартелемі і Сент-Кітс і Невіс.

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Понад мільйон жителів островів Карибського басейну постраждали від руйнівного урагану "Ірма", ще 26 мільйонів знаходяться в небезпеці, повідомив міжнародний комітет Червоного Хреста, передає Delfi.

За даними організації, найсильніший ураган зруйнував майже всі будівлі на Барбадосі і залишив без електрики жителів Пуерто-Ріко, а також приніс значні руйнування на Британські Віргінські острови, острови Сен-Мартен, Сен-Бартелемі і Сент-Кітс і Невіс.

За останніми даними, ураган забрав життя 11 людей.

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Червоний Хрест виділив близько 600 тисяч швейцарських франків на підготовку до оперативного надання допомоги населенню, яке може постраждати через ураган, в доповнення до 120 тисяч франків, які вже були направлені на усунення наслідків удару стихії на островах.

Ураган вже досяг п'ятої, максимальної категорії, швидкість вітру в центрі "Ірми" досягає 300 км/ч. Його називають найпотужнішим ураганом в Атлантиці за останнє десятиліття.