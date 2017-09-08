В Україні cьогодні буде хмарно, місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +29° (карта)

08:05, 8 вересня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 8 вересня в Україні буде хмарно, місцями пройдуть дощі з грозами.

tov-tob.livejournal.com
В Україні сьогодні буде хмарно / tov-tob.livejournal.com

У східних областях України сьогодні пройдуть дощі з грозами, температура вдень до +25°. На півдні України також місцями грози, температура до +29°.

На заході України хмарно. Температура вдень до +22°.

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У північних областях мінлива хмарність. Температура до +19°. У центрі України похмура погода. Температура вдень до +23°.

За народним прогнозом, 8 вересня - Адріана і Наталії, мучеників. Ранок в цей день холодна - до ранньої і холодної зими. В цей день потрібно збирати горобину і калину. Хороший врожай горобини - до морозу. 8 вересня не опало листя берези і дуба - чекай суворої зими.

Погода на 8 вересня / УНИАН
Погода на 8 вересня / УНИАН

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