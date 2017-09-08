У Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями, вдень до +18°

Згідно з даними Погода УНІАН, 8 вересня в столиці буде хмарно, вдень до +18°.

У столиці сьогодні невелика хмарність / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +18°, ввечері - до +10°. Вітер змінний, до 6.7 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:22, а зайде у 19:28.

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Як повідомляв УНІАН, у вихідні до Києва прийде чергове потепління.

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