У Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями, вдень до +18°

08:30, 8 вересня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 8 вересня в столиці буде хмарно, вдень до +18°.

УНІАН
У столиці сьогодні невелика хмарність / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +18°, ввечері - до +10°. Вітер змінний, до 6.7 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:22, а зайде у 19:28.

В Україні cьогодні буде хмарно, місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +29° (карта)

Як повідомляв УНІАН, у вихідні до Києва прийде чергове потепління.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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