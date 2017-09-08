Біля берегів Мексики стався потужний землетрус, є загроза цунамі (фото, відео)

09:05, 8 вересня 2017
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Мексиканські рятувальні служби повідомили, що цей землетрус став найсильнішим з 1985 року.

Люди збираються на вулиці після землетрусу в Мехіко / REUTERS
Люди збираються на вулиці після землетрусу в Мехіко / REUTERS

Землетрус магнітудою 8,0 стався біля тихоокеанського берега Мексики. Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр землетрусу знаходився в 96 кілометрах на північний захід від міста Пихихьяпан, його вогнище залягало на глибині 35 кілометрів. Підземні поштовхи були зафіксовані о 23:49 (07:49 за Києвом).

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Про жертви і руйнування поки не повідомляється. Мексиканські рятувальні служби повідомили, що цей землетрус став найсильнішим з 1985 року, коли загинули тисячі людей.

Тихоокеанський центр попередження про цунамі повідомив про загрозу виникнення руйнівних хвиль після землетрусу біля берегів Мексики.

Як повідомляв УНІАН, жертвами урагану "Ірма" стали 11 осіб. Більше мільйона людей постраждали.

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